Un grave accident de la route s’est produit dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier. Alors que la vague de froid qui touche la France a rendu les conditions de circulation difficiles, un bus s’est couché sur la route, près du viaduc de Charolles dans le département de la Saône-et-Loire. Selon une information de RTL, quatre personnes sont mortes dans cet accident, qui a fait également 24 blessés, dont trois en état d’urgence absolue.



Le bus, d’une capacité d’une quarantaine de places, transportait des ressortissants portugais qui se rendaient en Suisse. L’accident s’est produit sur la RN 79, surnommée "route de la mort" en raison de sa dangerosité. C'est l'accident de la route le plus meurtrier en France depuis celui du 29 mars 2016, dans lequel douze ressortissants portugais avaient trouvé la mort dans la collision d'un fourgon transformé en minibus et un poids-lourd sur cette même RCEA (Route Centre Europe et Atlantique), mais dans l'Allier.

- La grippe a causé la mort de 13 personnes dans une maison de retraite de Lyon depuis le 23 décembre. Six autres restaient samedi sous surveillance à l'hôpital. Selon le ministère de la Santé, il s’agit d’un événement exceptionnel.



- Un incendie a ravagé la cathédrale Saint-Charles de Saint-Étienne. Les flammes ont détruit la crèche. Le feu a finalement été éteint par les paroissiens, grâce à de l’eau bénite. L'acte volontaire ne fait aucun doute selon les premiers éléments de l’enquête.



- François Hollande a présenté ses vœux aux Corréziens, sur ses terres électorales. Le chef de l’État est apparu détendu et a trouvé du réconfort pour son 28e déplacement dans la région depuis son accession à l’Élysée.



- En Coupe de France, l’exploit des 32e de finale a été réalisé par Sarreguemines, club de CFA 2, qui a dominé Reims (2-1), équipe de Ligue 2. De son côté, le PSG a écrasé Bastia (7-0), avec le premier but de la recrue Julian Draxler.



- En pleine campagne pour l’élection à la présidence de la Fédération française de tennis, Arnaud Di Pasquale a annoncé samedi sa démission du poste de Directeur technique national, lassé par les luttes intestines.