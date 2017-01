La protection civile italienne a diffusé des images saisissantes de cette ville de montagne, ravagée par un tremblement de terre en août qui a fait 297 victimes.

> Amatrice sotto la neve - Gelo nelle zone del terremoto Crédit Image : FILIPPO MONTEFORTE / AFP

par Emeline Le Naour publié le 08/01/2017 à 06:00

Les images sont impressionnantes. Un amas de ruines recouvert par la neige. C'est ce qui reste du village de montagne d'Amatrice, ravagé par un puissant séisme en août dernier qui a coûté la vie à 297 personnes. La protection civile italienne a pu filmer la ville à l'aide d'un drone. Perchée à 900 mètres d'altitude, la commune dont seules quelques maisons et le clocher de l'église sont encore debout, doit faire face depuis plusieurs jours à d'importantes chutes de neige.



Une double peine pour les habitants qui ont survécu au tremblement de terre. Sans toit, ils doivent se contenter de logements préfabriqués alors que cet hiver s'annonce comme l'un des plus froid depuis 20 ans selon un météorologiste interrogé par le Telegraph et cité par France Info. Ces derniers jours, le thermomètre est descendu en dessous de -15 degrés.