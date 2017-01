Les paroissiens ont, eux-mêmes, été contraints d'éteindre les flammes qui ont ravagé la crèche située dans la cathédrale Saint-Charles.

Les personnages qui la composent et la décorent sont complètement détruits. La crèche de la cathédrale Saint-Charles, située à Saint-Étienne (Loire), a été incendiée volontairement vendredi 6 janvier. Le parquet et le diocèse de la ville ont précisé que les paroissiens sont arrivés à bout des flammes par leurs propres moyens. Dans une autre partie de la cathédrale, "un petit paquet de cierges, posé à côté de la statue de la Vierge Marie", a également été incendié, a indiqué Mgr Sylvain Bataille, l'évêque de Saint-Étienne. Là aussi les paroissiens sont intervenus.



Pour l'heure, l'enquête n'a pas permis d'établir les responsabilités dans cette affaire. Le maire Les Républicains de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a condamné "comme toute profanation de tout lieu de culte et ce quel qu'il soit, cet acte inadmissible. Nous devons nous interroger collectivement sur le sens de ce type de méfait où la bêtise dispute à l'ignorance de ses auteurs", a-t-il réagi dans un communiqué.



Sur Twitter, les soutiens et l'équipe de campagne de François Fillon, qui rappelle à longueur d'interviews l'importance de sa foi, s'est insurgée contre cette information, à l'image de Damien Abad et Florence Portelli.

