Les cendres de Carrie Fisher déposées dans une pilule de prozac géante

Comme un ultime pied de nez, l'urne de l'actrice américaine est aux couleurs du célèbre anti-dépresseur, l'un des objets préférés de la célèbre princesse Leia.

Alors qu'il rendait un dernier hommage à sa sœur Carrie Fisher et à sa mère Debbie Reynolds le vendredi 6 janvier au Forest Lawn Memorial Park de Los Angeles, Todd Fisher a été photographié tenant dans ses mains une gélule de Prozac géante. Loin d'être anodin, il a expliqué que l'objet faisait office d'urne funéraire pour les cendres de l'interprète de la princesse Leia. Un bibelot qui ornait sa maison et que la comédienne affectionnait particulièrement. "Parmi les choses que Carrie préférait, il y avait le Prozac géant qu’elle avait acheté il y a plusieurs années. Une grosse pilule", a-t-il dévoilé dans l'émission "Entertainment Today".



Une dernière demeure choisit en accord avec Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher. "Elle l'a aimée, elle était dans sa maison, et Billie et moi avons senti qu'elle était là où elle aurait voulu être. Nous n'avons rien trouvé de plus approprié. Et ainsi, ils sont ensemble, et ils seront ensemble ici et dans le ciel, et nous sommes d'accord avec ça", a ensuite poursuivit Todd Fisher. L'actrice, disparue à l'âge de 60 ans le 30 décembre dernier avait confié à plusieurs reprises qu'elle souffrait de troubles bipolaires. Selon les informations du site people TMZ, une partie de ses cendres ont rejoint la tombe de Debbie Reynolds.