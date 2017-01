Météo en France : les prévisions du dimanche 8 janvier

REPLAY - Le temps dimanche sera généralement gris et froid, mais avec du soleil et du vent sur les bords de la Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France.

par Valérie Quintin , Avec AFP publié le 08/01/2017 à 07:20

Le matin, on retrouvera la perturbation faiblement neigeuse sur le quart Nord-Est avec toujours un risque de quelques pluies verglaçantes entre la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes.

En cours de journée, sous un ciel généralement bien gris, ces petites précipitations neigeuses et localement verglaçantes s'estomperont progressivement et se cantonneront au relief. Partout ailleurs, la journée s'annonce également bien grise après dissipation des bancs de brouillards locaux, ponctué de quelques gouttes sur le Nord-Ouest.

Sur les régions méditerranéennes, balayées par de la tramontane et du fort mistral atteignant les 100/110 km/h en basse vallée du Rhône, le ciel restera plus dégagé. Les Alpes ainsi que les sommets des Pyrénées et de l'Auvergne émergeront de cette grisaille et profiteront du soleil.

Les températures

Un léger radoucissement se fera sentir sur le nord-ouest et le nord du pays où les minimales varieront entre 0 et 5 degrés, 5 à 8 en bord de Manche. Partout ailleurs, les gelées seront encore sévères : entre -1 et -5 degrés du Nord-Est au Sud-Ouest jusque dans l'intérieur méditerranéen.



Les températures maximales se limiteront entre 0 et 4 sur un grand quart Nord-Est, l'Auvergne et Rhône-Alpes, 2 à 6 degrés sur le Sud-Ouest, 5 à 11 degrés sur le Nord-Ouest et 8 à 12 sur les régions méditerranéennes.