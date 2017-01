Sur 72 personnes ayant contracté la grippe dans l'établissement, 13 personnes sont décédées et six sont encore hospitalisées, a précisé le ministère dans un communiqué.

07/01/2017

Treize personnes sont mortes de la grippe dans une même maison de retraite à Lyon, entre le 23 décembre et le 7 janvier, a annoncé samedi la ministre de la Santé Marisol Touraine qui a saisi l'Inspection générale des affaires sociales (Igas). L'Igas devra faire la lumière sur cet "événement exceptionnel". Sur 72 personnes ayant contracté la grippe à la date de samedi dans "l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Korian Berthelot à Lyon", 13 personnes, d'une moyenne d'âge de 91,5 ans, sont décédées et six sont encore hospitalisées, a précisé le ministère dans un communiqué.