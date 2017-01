MINUTE PAR MINUTE - 15 rencontres sont au programme samedi 7 janvier, 10 à 15h, 6 à 18h et PSG-Bastia pour terminer (21h).

par Luca Dangréaux publié le 07/01/2017 à 14:29

Au lendemain des qualifications de Monaco, Les Herbiers (National) et Avranches (National), les 32es de finale de la Coupe de France, avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, se poursuivent avec une journée qui promet d'être riche en spectacle et en émotions. Dès 15h, huit matches sont à l'affiche dont ceux de Lille et Caen, respectivement contre le club réunionnais de l'AS Excelsior Saint-Joseph (DH) et à Ste Geneviève (CFA 2), en Île-de-France.



Quatre autres clubs de L1 entrent en lice à 18h. Guingamp se mesure au Havre (L2). Matches pièges pour Nantes, Nancy et Dijon sur la pelouse de trois équipes de CFA2, Blois, Besançon et Louhans-Cuiseaux. Autre attraction, la rencontre de l'US Quevilly Rouen Métropole (National) contre la Jeanne d'Arc de Drancy (CFA). Les Normands rééditeront-ils leurs inoubliables performances de 2012 (finale contre Lyon perdue 1-0) et 2010 (demie contre le PSG) ?



Paris, justement, sera en scène en soirée (21h) pour le premier des quatre chocs entre équipes de l'élite. Bastia espère bien replonger Unai Emery et ses hommes dans la crise en s'imposant au Parc des Princes.

Le film de la journée :

14h43 - De son côté Caen a été éliminé lors de ce même tour des 32e de finale avec une défaite aux tirs au but face à l'Olympique de Marseille.



14h39 - La saison dernière Lille s'était fait éliminer lors des 16e de finale et c'était déjà face à un "petit". Le LOSC avait perdu, aux tirs au but, sur le terrain de Trélissac.



14h37 - La composition du Stade Malherbe de Caen pour affronter Sainte Genviève est tombée : Vercoutre - Guibert, Genevois, Yahia, Adéoti, Bessat - Rodelin, Féret (cap.), Makengo, Bazile - Santini.



14h31 - Le onze lillois est tombé : Maignan - Corchia, Soumaoro, Basa, Béria (cap.) - Amadou, Palmieri, Terrier - Bauthéac, Lopes, Eder.



14h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour vivre la suite de ces 32es de finale de l'édition 2016-2017 de la Coupe de France.



Vendredi 6 janvier :

US Avranches (NAT) - Laval (L2) : 3-1

Les Herbiers (NAT) - Gazélec Ajaccio (L2) : 4-3

Monaco (L1) - AC Ajaccio (L2) : 2-1



Samedi 7 janvier :

15h00 :

Ste Geneviève (CFA 2) - Caen (L1)

Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA)

Blagnac FC (DH) - Niort (L2)

Bergerac Périgord FC (CFA) - Toulouse Rodéo FC (CFA 2)

Hauts Lyonnais (DH) - CA Bastia (NAT)

Lille (L1) - AS Excelsior Saint-Joseph (DH/La Réunion)

Sarreguemines (CFA 2) - Reims (L2)

Strasbourg (L2) - Epinal (NAT)

18h00 :

US Quevilly Rouen Métropole (NAT) - Jeanne d'Arc Drancy (CFA)

Guingamp (L1) - Le Havre (L2)

Blois Foot 41 (CFA 2) - Nantes (L1)

Grenoble Foot 38 (CFA) - Etoile Fréjus Saint-Raphaël FC (CFA)

Besançon FC (CFA 2) - Nancy (L1)

Louhans-Cuiseaux FC (CFA 2) - Dijon (L1)

21h00 :

PSG (L1) - Bastia (L1)



Dimanche 8 janvier :

14h15 :

Lorient (L1) - Nice (L1)

Toulouse (L1) - Marseille (L1)

Clermont (L2) - Bordeaux (L1)

Auxerre (L2) - Troyes (L2)

Lens (L2) - Metz (L1)

17h00 :



US Granvillaise (CFA) - Angers (L1)

Châteauroux (NAT) - Pau FC (NAT)

Jeanne d'Arc de Biarritz (DH) - Rennes (L1)

Istres FC (DHR) - GS Consolat (NAT)

Croix Football Iris Club (CFA) - Saint-Étienne (L1)

21h00 :

Lyon (L1) - Montpellier (L1)



Reportés à une date ultérieure :



Fleury 91 FC (CFA) - Brest (L2)

FC Luneville (CFA 2) - FC Chambly Thelle (NAT)

Prix-lès-Mézières (CFA 2) - Ent. Feignies Aulnoye FC (CFA 2)



L1 : premier échelon national

L2 : deuxième échelon

National : troisième échelon

CFA : quatrième échelon

CFA2 : cinquième échelon

DH : sixième échelon

DHR : septième échelon