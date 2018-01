publié le 03/01/2018 à 08:15

Le nombre d'agressions par arme contre des gardiens de la paix est passé de 430 en 2015 à 687 en 2016. Cette multiplication des agressions envers les forces de police a réveillé une vieille revendication des syndicats : le rétablissement des peines plancher. Des peines automatiques minimales plus exactement. Une demande récurrente depuis quatre ans, qui a peu de chances d'être satisfaite cependant.



Virginie Duval, présidente de l'Union syndicale des magistrats rappelle que la Constitution fait que chaque peine prononcée doit être individuelle : "Si on prévoyait des peines planchers, sans possibilité d'y déroger, ce serait inconstitutionnel. C'est un faux débat, d'autant que les peines sont d'ores et déjà aggravées".

Des peines qui prévoient jusqu'à sept ans de prison pour les agresseurs en cas d'interpellation. Une sanction théorique insuffisamment appliquée selon les syndicats de police. Un débat très politique récurrent, qui ne devrait donc pas déboucher sur de grands changements à court terme. Aucune nouvelle loi sur la sécurité n'est prévue à ce stade par le gouvernement.

À écouter également dans ce journal :

Tempete Éléanore - Le vent a soufflé très fort en Normandie dans la nuit du 2 au 3 décembre. Au plus fort de la tempête, des rafales de vent ont déferlé à plus de 100 kilomètres par heure. Pour l'instant, les dégâts restent superficiels.



Terrorisme - C'était sans doute la Française la plus recherchée. Partie faire le djihad dans les rangs de Daesh en 2012, Emilie König a été arrêtée avec ses enfants. Elle se trouve aujourd'hui dans un camp kurde en Syrie. Reste à savoir maintenant où elle sera jugée.



Automobile - Le marché de la voiture d'occasion a explosé. Plus de 5 millions de transactions ont été enregistrées l'an dernier. Un véhicule sur dix a plus de seize ans. Les Français n'ont pas peur d'acheter du vieux.