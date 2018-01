publié le 01/01/2018 à 19:44

En Vendée, une éolienne de 62 mètres de haut et de 250 tonnes s'est effondrée à Bouin (Vendée), sectionnée à la base sous la puissance du vent. L'incident témoigne de la puissance des rafales de vent dans la région. Jamais une éolienne n'avait été déterrée en France.



"On dirait un avion qui s’est écrasé au sol, avec beaucoup de débris partout autour. Le choc a dû être violent", raconte Ouest-France, qui s'est rendu sur les lieux. C'est l'un des incidents matériels les plus dramatiques provoqués par la tempête. Une enquête doit déterminer les causes de l'incident. L'hypothèse d'une mini tornade est étudiée.

La tempête Carmen, la troisième depuis le début de l'hiver, a endeuillé la famille d'un homme d'une soixantaine d'années, tué par la chute d'un arbre sur sa voiture près de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées-Atlantiques.



Éolienne tombée près de #bouin en #Vendée. Du coup, il y a plus de monde aujourd'hui que de touristes en été ! #Carmen pic.twitter.com/SQm2rQYx53 — Joly Matthieu (@J_Matthieu) 1 janvier 2018