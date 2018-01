Marché automobile : la part du diesel sous les 50% en 2017, une première depuis 2000

publié le 02/01/2018 à 10:21

La dégringolade du marché des voitures diesel, une motorisation encore encensée il y a cinq ans et désormais décriée, met au défi les groupes automobiles qui doivent revoir à la hâte leur organisation industrielle.



Pour la première fois depuis l'an 2000, le diesel a représenté l'an dernier moins de la moitié du marché automobile français, contre près des trois-quarts à son apogée, en 2012.



On vantait alors son avantage en matière d'émissions de CO2, l'un des principaux gaz à effet de serre.



Depuis, le diesel n'a cessé de décliner au profit de l'essence, subissant les critiques visant ses émissions de particules fines et d'oxydes d'azote, notamment depuis le scandale des moteurs truqués de Volkswagen.



La baisse touche l'Europe dans son ensemble et devrait se poursuivre, d'après les experts, dans un contexte de fiscalité moins favorable.



Aujourd'hui, le diesel représente encore la moitié du marché, "c'est une chaîne de valeurs, des équipementiers... Même une légère baisse représente une sacrée contrainte pour l'adaptation de l'outil industriel", confirme Guillaume Crunelle, responsable automobile chez Deloitte.

Il souligne que les groupes automobiles doivent en plus continuer d'investir dans le diesel, malgré son déclin, pour respecter les réglementations, au moment où l'hybride et l'électrique "sont en train de décoller".

A court terme, la chute du diesel a en tout cas profité à Toyota, champion des modèles hybrides essence. Les ventes du japonais se sont envolées de 15% cette année en Europe.

La rédaction vous recommande Marché automobile : pour la première fois depuis 2000, la part du diesel sous les 50%

Prisons : êtes-vous favorable à l'installation d'un téléphone dans chaque cellule ?



Prisons : êtes-vous favorable à l'installation d'un téléphone dans chaque cellule ? Nous attendons votre avis à notre question du jour.

Prisons : êtes-vous favorable à l'installation d'un téléphone dans chaque cellule ? Oui

Non

Ne se prononce pas