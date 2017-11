et AFP

publié le 02/11/2017 à 19:30

Un couple et un enfant d'une dizaine d'années sont décédés jeudi 2 novembre dans une collision entre un train et une voiture près de Deauville (Calvados), selon la préfecture du département.



La préfecture du Calvados a immédiatement ouvert une cellule de crise. Les trois victimes se trouvaient dans le véhicule, a précisé celle-ci. L'accident a eu lieu à un passage à niveau "non protégé", sans barrière, ni sonnerie, signalé uniquement par des "panneaux", à Bonneville-sur-Touques, à quelques km au sud de Deauville. Aucun blessé grave ne figure parmi les passagers du train, a aussi indiqué dans un tweet la préfecture.

Selon un journaliste de l'AFP qui voyageait dans le train, l'accident a eu lieu peu avant 16h00. le TER en provenance de Lisieux et à destination de Deauville a déraillé sans se renverser.

#Accident voiture contre train #Paris-#Deauville

-3 occupants du véhicule DCD

-Train pas de blessés grave

Activation de la cellule de crise pic.twitter.com/oafLiiQ9U1 — Préfet du Calvados (@Prefet14) 2 novembre 2017