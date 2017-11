publié le 25/11/2017 à 09:55

Alors que l’hiver se rapproche, les températures baissent. Un changement loin d’être anodin : quand la température descend en dessous de 7°C, il faut 20 mètres de plus pour s’arrêter lorsqu’on roule à 50 km/h. Mais seulement 20% des automobilistes utilisent des pneus hivers, alors que ceux-ci ne sont pas uniquement destinés à la conduite sur neige.



En hiver, les batteries souffrent également. Elles concernent d’ailleurs six interventions sur dix des dépanneurs. Avec le froid, une batterie peut perdre 1/3 de sa puissance, il ne faut donc pas hésiter à la changer, ou à prendre avec soi des câbles, pour la recharger en cas de problème. Si l’on découvre un dépôt blanchâtre sur la batterie, il s’agit de sulfate qui peut limiter l’intensité du courant. Dans ce cas, il est possible de le gratter avec une brosse métallique ou du papier de verre.

Le gazole peut geler à moins 10°C

Le froid peut aussi avoir un impact sur le carburant. Il peut geler le gazole lorsque le thermomètre s’approche de moins 10°C. Et si on laisse stationner son véhicule trop longtemps, cela peut générer un phénomène de condensation, en raison des différences entre la température très chaude dans le réservoir et celle froide à l’extérieur.



Le gazole spécial grand froid fonctionne et permet au carburant de ne pas geler jusqu’à environ moins 20° C. On peut se procurer un additif à mettre dans le réservoir pour une vingtaine d’euros pour un plein. Une somme qui peut paraître importante, mais qui permet d’éviter de lourds désagréments.