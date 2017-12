publié le 28/12/2017 à 22:26

Un homme de 21 ans et une femme de 19 ans, sans lien apparent et projetant chacun de commettre un attentat, ont été interpellés la semaine passée et placés en détention provisoire, a-t-on appris jeudi 28 décembre. Tous deux ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle, selon une source judiciaire confirmant une information du Figaro.



Les agents de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont réalisé ces interpellations à Lyon et à Paris. Les enquêteurs auraient constaté des communications des deux individus avec des jihadistes de Daesh qui se trouvent dans la zone irako-syrienne.

D'après une source proche du dossier, citée par le Figaro, les deux individus étaient "déterminés". Il semblerait que l'homme avait pour but de s'en prendre à des militaires avec une arme à feu ou une arme blanche. Quant à la femme, elle aurait effectué des repérages pour une attaque en province.