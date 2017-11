avec Jérôme Florin et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/11/2017 à 07:29

Le rendez-vous est fixé à 9h30. Gérard Colomb reçoit les syndicats de police pour étudier avec eux la question du suicide chez les forces de l'ordre. Depuis le début de l'année a lieu une véritable vague de suicides : on compte 46 morts dans les rangs des policiers et 16 chez les gendarmes. Une question particulièrement complexe dans ce milieu difficile, où l'on se plaint peu de ses problèmes.



Un constat que fait quotidiennement Isabelle Venot, chef adjointe du Service de soutien opérationnel (SSPO). "Il y a encore une représentation de l'homme fort qui tient la route. Et la représentation du psychologue, c'est encore : 'je vais voir le psychologue parce que je suis fou. Je vois des situations difficiles mais c'est mon métier.'", témoigne-t-elle auprès de RTL.

Mais le risque pour les forces de l'ordre est celui d'accumulation de stress après des opérations dangereuses. Or cela peut avoir des répercussions sur la vie privée. "Il faut poser des limites pour ne pas se laisser envahir par le travail au quotidien. Le rôle des entretiens est de pouvoir poser des mots sur cette souffrance, et de pouvoir poser des limites", explique la psychologue Isabelle Venot.

