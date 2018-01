publié le 03/01/2018 à 07:35

Jamais nos voitures d'occasion n'ont été aussi âgées. Plus de neuf ans en moyenne, c'est quelques mois de plus qu'en 2016, où elles tournaient autour des 8 ans et neuf mois. Les Français achètent d'avantage de modèles qui ont 80 ou 100.000 kilomètres au compteur. Pour preuve, les voitures de plus de 16 ans ont connu en 2017 l'une des plus fortes progressions, +6,4%, à tel point qu'elles représentent désormais une transaction sur six. Au top 3 des hausses des ventes se trouvent Dacia (+15,6%), Kia (+12,1%) et Toyota (+9,3%).



Pour Vincent Hancart, à la tête d'AutoScoot24, l'un des plus grands sites français et européen de vente de véhicules en ligne, deux facteurs expliquent ces chiffres. "Les véhicules sont de plus en plus fiables. Même un véhicule qui a 15 ou 20 ans peut encore rouler pendant un certain temps, affirme-t-il. Les français sont aussi à la recherche de véhicules pas trop cher à acheter, de façon à ne pas dépenser trop pour leur mobilité".

Dans la vente de ces véhicules d'occasion, l'essence a fait une grosse percée : +7,6%, surtout en Corse et en Île-de-France. Contrairement au neuf, le marché reste majoritairement diesel à plus de 64%. Le département des Hauts-de-France détient la palme avec près de 70% des immatriculations diesel.