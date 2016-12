REPLAY - La polémique prend de l'ampleur, car Anis Amri, le suspect, avait déjà eu affaire à la justice allemande.

22/12/2016

Trois jours après l'attentat de Berlin, le parquet anti terroriste de Paris ouvre à son tour une enquête, car parmi les victimes de l'attaque figure une jeune femme française. Elle a été blessée dans le mouvement de foule qui a eu lieu lorsque le camion a foncé sur le marché de Noël. La justice française est donc directement concernée. Le suspect de l'attentat, Anis Amri, un Tunisien de 24 ans est toujours en fuite.



La polémique prend de l'ampleur car il avait déjà eu affaire à la justice allemande. Comment a-t-il pu passer à travers les mailles du filet ? De nombreuses critiques sont adressées aux autorités et aux politiques, à commencer par Angela Merkel. Cet après-midi, elle s'est de nouveau adressée au pays et s'est dite "très fière" du calme dont la population fait preuve. Sous le feu des interrogations la chancelière reste stoïque.



Le visage d'Anis Amri est diffusé en masse via les journaux, la télévision et bien sûr, les réseaux sociaux. Un avis de recherche à l'américaine a été émis, car une récompense de 100.000 euros l'accompagne. En France, et plus généralement en Europe, il est peu fréquent de promettre une prime en échange d'informations.

À écouter également dans ce journal

- En Syrie, les derniers civils et rebelles ont été évacués d'Alep-Est, par bus. Une trentaine d'observateurs de l'ONU sont arrivés aujourd'hui. Ils sont censés superviser le bon déroulement des opérations.



- L'ancien premier ministre et actuel candidat à la primaire de la gauche Manuel Valls, en visite sur le marché de Noël de Strasbourg, a été enfariné par un opposant qui n'a pas oublié le 49.3.



- La première route solaire au monde a été inaugurée jeudi 22 décembre à Tourouvre dans l'Orne. Elle permet d’alimenter en électricité l'éclairage public d'une ville de 5.000 habitants.



- Dans un village de Seine-et-Marne, un couple vient de gagner une longue bataille. Les cloches de l'église ne les empêcheront plus de dormir.