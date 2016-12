À Clamart, une femme a retrouvé le corps de son mari poignardé et décapité dans la chambre conjugale.

par Claire Gaveau publié le 22/12/2016 à 21:46

Scène d'horreur à Clamart. Un homme de 57 ans a été retrouvé poignardé et décapité dans la commune située dans le département des Hauts-de-Seine. Sa femme, qui rentrait dans leur domicile, a découvert le corps mutilé de son mari, selon une information du Parisien.



Le cadavre, dont la tête avait été tranchée et se trouvait à quelques mètres du corps, a été retrouvé dans la chambre du domicile conjugal, ce jeudi 23 décembre. La victime et son épouse, réputées sans histoire, vivaient seules dans leur logement de Clamart. "Ils travaillent tous les deux", a précisé une source policière.



Une enquête a rapidement été ouverte et a été confiée à la police judiciaire des Hauts-de-Seine. À ce stade, les enquêteurs écartent toute piste terroriste dans cette sordide affaire. La piste familiale est à l'heure actuelle privilégiée.