Le clocher les assourdis depuis dix ans, le cauchemar touche à sa fin

À Boissettes, près de Melun, un couple vit près d'un clocher qui sonne toute la nuit. Après dix ans de combat, ils ont obtenu l'arrêt de la cloche pendant la nuit.

22/12/2016

Cela fait 10 ans qu'ils se bagarrent contre leur village. Michel et sa femme, un couple résidant à Boissettes (Seine-et-Marne) depuis 2006, vivent un enfer : ils sont devenus insomniaques et ils sont pointés du doigt par les habitants qui ont lancé une pétition contre eux avec plus de 400 signatures. En cause : le clocher qui sonne chaque demi-heure toute la nuit durant et qui les empêche de dormir correctement.



Dans leur combat pour faire cesser les cloches la nuit, le couple a pu compter sur le seul soutien de leur voisine, Marie-Hélène : "Beaucoup de gens du village étaient contre eux, ça a fait un clan dans le village, on a trouvé ça un peu détestable cette ambiance, raconte-t-elle, mais je trouve que c'est un bon compromis d'arrêter les cloches la nuit quand même, les gens qui vivent autour ne vont pas s'en plaindre".



Plus de cloche donc pour la nuit et ce, grâce à une décision de justice. De quoi satisfaire, en partie seulement, le maire du village Bernard Fabre : "Notre cas n'était pas extraordinaire non plus, vous savez on est dans une civilisation qui est en train de perdre sa culture, la sonnerie des cloches dans un village fait partie d'un tout, explique-t-il, et c'est pas que pour notre village qu'on s'est battu mais pour tous les villages de France".



S'il va falloir attendre le mois de janvier pour voir appliquer cette décision de justice, Michel et sa femme n'envisage toujours pas de déménager.