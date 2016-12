INFO RTL - La jeune femme se trouvait sur le marché de Noël à Berlin lors de l'attaque au camion-bélier. Le parquet antiterroriste de Paris a ouvert une enquête mercredi 21 décembre.

Crédit : Tobias SCHWARZ / AFP Attentat à Berlin : le marché de Noël de Breitscheidplatz a été touché lundi 19 décembre 2016

Une Française fait partie des 48 personnes blessées lors de l'attentat perpétré sur le marché de Noël de Berlin. Cette jeune femme, âgée d'une vingtaine d'année, vit et travaille à Berlin. Si elle a été légèrement blessée dans cette attaque, elle reste cependant extrêmement choquée, selon nos informations. Le parquet antiterroriste de Paris a ouvert une enquête mercredi 21 décembre pour assassinat et tentative d'assassinat terroriste. Une procédure habituelle lorsqu'il y a une victime française à l'étranger. L'enquête est confiée à la SDAT (Sous-direction antiterroriste) de la DCPJ (Direction centrale de la Police Judiciaire).



Toutes les victimes n'ont pas encore été identifiées. Sur les douze personnes décédées dans l'attaque au camion-bélier, il y a au moins six Allemands mais également une Israélienne, un Italienne et un Polonais, dont le corps a été retrouvé dans la cabine du camion.



En Allemagne, l'enquête se poursuit alors qu'un ressortissant tunisien est toujours activement recherché partout en Europe. Anis Amri est le principal suspect de l'attentat perpétré à Berlin lundi 19 décembre. Ses empreintes ont été retrouvées à bord du camion, selon les dernières informations données par le ministre allemand de l'Intérieur. Une information qui permet de prouver qu'Anis Amri est "selon toute probabilité vraiment l'auteur" de cette attaque.