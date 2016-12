INVITÉ RTL - Jean-Claude Mailly revient sur les chiffres du ministère du Travail qui révèlent que les salariés français travaillent en moyenne 39 heures par semaine.

> "Remettre en cause les 35h, c'est être dans l'idéologie", estime Jean-Claude Mailly Crédit Image : AFP Crédit Média : Florence Cohen

par Florence Cohen , Eléanor Douet publié le 22/12/2016 à 20:34

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est déjà l'un des grands débats de la campagne présidentielle : le temps de travail. Les derniers chiffres livrés par le ministère du Travail viennent éclairer cette thématique. Dans un premier temps, ils révèlent que les salariés à temps complet travaillent en moyenne 39 heures par semaine, alors que la durée légale est de 35 heures. "Je ne suis pas surpris de ce chiffre", affirme Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, qui rappelle que FO dénonce ce chiffre depuis des années. "Il faut savoir que si l'on prend la médiane, il y a 40% des cadres dirigeants et des agriculteurs travaillent plus de 42 heures par semaine", ajoute Jean-Claude Mailly.



Il précise que ces chiffres ne concernent que les travailleurs à temps complet, "ça relativise beaucoup de choses qu'on entend, y compris pendant la campagne électorale", note le syndicaliste. Il rappelle ainsi que les salariés qui travaillent 39 heures par semaine bénéficient de RTT, où d'heures supplémentaires. "Donc quand on veut remettre en cause la durée légale du travail, c'est bien souvent qu'on veut remettre en cause le paiement des heures supplémentaires", dénonce Jean-Claude Mailly.

La France se situe à 1.485 heures par an, 100 heures de plus que l'Allemagne. Jean-Claude Mailly, secrétaire général FO Facebook Twitter Linkedin

Mais si on affine le calcul, que l'on annualise ce chiffre de 39 heures par semaine et que l'on retire tous les jours de congés, quels qu'ils soient, on arrive à une moyenne hebdomadaire de 35 heures, donc finalement cette durée légale n'est pas tant dépassée. Un calcul qui ne plaît pas à Jean-Claude Mailly : "les statistiques sont diverses et variées". Selon les chiffres de l'OCDE, qu'il juge les plus fiables, "la France se situe à 1.485 heures par an, 100 heures de plus que l'Allemagne. Donc, ça dépend comment on calcule les choses".



"Ça montre bien que les 35 heures ne sont pas un problème, ça n'empêche pas de travailler plus quand c'est nécessaire (...) Et ceux qui remettent en cause la durée légale du travail sont plus dans l'idéologie que dans le réel", estime Jean-Claude Mailly.