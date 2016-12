Damien Philippot, le frère du vice-président du FN, sera chargé de rédiger les documents de campagne et les argumentaires de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle.

Crédit : CHAMUSSY/SIPA Florian Philippot, le 1er mai 2016

par Marie-Pierre Haddad publié le 22/12/2016 à 18:48

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Damien Philippot, ex-cadre de l'Ifop a rejoint officiellement l'équipe de campagne de Marine Le Pen, a-t-on appris ce jeudi 22 décembre, auprès de sources du parti, confirmant une information de RFI et de L'Express. Le frère du vice-président du Front national Florian Philippot, qui a démissionné en novembre de l'institut de sondages Ifop où il était directeur adjoint du département opinion, va diriger l'un des huit pôles thématiques. Il s'agit du pôle "rédaction" de la campagne. Il sera chargé de rédiger les documents de campagne et les argumentaires de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle.



Interrogée par l'AFP, la direction du Front national n'a pas confirmé cette information, soulignant que la présidente du parti travaillait encore à son organigramme de campagne. Egalement sollicité, Damien Philippot n'avait pu être joint ce jeudi matin.

Le 14 octobre dernier, Florian Philippot est interrogé par une journaliste qui sous-entend que son frère est proche de la stratégie du parti. "Mais mettez les pieds dans le plat ! Vous voulez parler de mon frère. Dites-le !". La question est alors posée directeur au vice-président du parti. "Non, il n'a pas de rôle politique. Il a ses convictions, il a sa vie, il fait ce qu'il veut (...) Oui vous avez sûrement des sources. Mais moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur, elle faisait des choses pas terribles... Vraiment, j'ai des sources", s'emporte alors Florian Philippot.