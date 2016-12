VIDÉO - Manuel Valls enfariné pendant sa visite à Strasbourg

Un jeune homme a lancé un sac de farine à l'endroit du candidat à la primaire de la "Belle alliance populaire" après s'être exclamé "49.3 on n'oublie pas".

Crédit : PATRICK HERTZOG / AFP Manuel Valls lors de sa visite à Strasbourg le 22 décembre 2016

par Clémence Bauduin publié le 22/12/2016 à 15:26

60 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"49.3 on n'oublie pas." C'est en proférant ces propos qu'un homme a jeté un sac de farine, jeudi 22 décembre, à l'endroit de Manuel Valls. Le candidat à la primaire de la gauche organisée par la Belle Alliance populaire, en visite de campagne à Strasbourg, déambulait dans la ville au niveau de la place Broglie, non loin du marché de Noël, quand il a été la cible du jet de farine. La scène a eu lieu "entre la gare et le quartier de la place Broglie où il a déjeuné avec le maire de Strasbourg", selon les informations des Dernières nouvelles d'Alsace. L'ancien Premier ministre s'apprêtait à entrer dans le "café Broglie", comme le dévoile la vidéo de BFMTV visible ci-dessous.



Des hommes chargés de la sécurité du candidat se sont rapidement emparé de l'individu pour l'éloigner et l'isoler dans un fourgon de CRS stationné à proximité. Visiblement taché par la farine propulsée à son encontre, Manuel Valls a toutefois relativisé en affirmant qu'il s'agissait là des "joies de la campagne" et a invité les journalistes présents sur place à ne pas en faire "des tonnes". "C'était de la farine sans gluten, j'apprécie d'autant plus l'attention", a-t-il déclaré pour clore l'incident.