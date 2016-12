LE JOURNAL DU MERCATO - Le Paris Saint-Germain et Wolfsburg auraient trouvé un accord à 36 millions d'euros pour Julian Draxler.

par Eléanor Douet , Avec AFP publié le 22/12/2016 à 22:14

Le mercato hivernal n'a pas officiellement commencé. Pourtant les clubs sont déjà sur le qui-vive pour réaliser les meilleures opérations possibles et se renforcer en vue de la deuxième partie de saison. En première ligne ? Le PSG. Le club de la capitale, largement critiqué ces dernières semaines, pointe seulement à la troisième place de la Ligue 1 derrière l'OGC Nice et l'AS Monaco.



Pour tenter de faire oublier cette première partie décevante, et préparer au mieux les cruciales échéances des mois prochains, Nasser Al-Khelaïfi est prêt à sortir le chéquier. Le PSG et Wolfsburg auraient ainsi trouvé un accord pour le transfert de Julian Draxler. Les deux clubs se seraient entendus sur une transaction à 36 millions d'euros pour le milieu offensif allemand capable d'évoluer sur les côtés de l'attaque, selon L'Équipe. Champion du monde à 20 ans avec l'Allemagne Draxler serait prêt à signer un contrat de quatre ans et demi, selon RMC. Aujourd'hui âgé de 23 ans, il n'a jamais vraiment confirmé les promesses entrevues, péchant par manque de régularité.



La venue de Draxler ne réglerait pas tout à Paris. Surtout que l'Allemand débarquerait dans une équipe déjà très fournie à ce poste avec Lucas, Angel Di Maria, Jesé ou encore Hatem Ben Arfa. Sans oublier que le jeune milieu argentin Giovanni Lo Celso, dont le transfert est déjà bouclé, va aussi rejoindre le PSG cet hiver en provenance de Rosario Central. Une recrue qui pose donc de nombreuses questions alors qu'une double à Edinson Cavani est notamment attendue. Ce n'est pas à ce poste là que le PSG a le plus de besoin, puisqu'il doit surtout penser à une doublure d'Edinson Cavani comme avant-centre.

Thiago Silva prolonge de deux ans

De son côté, le capitaine parisien Thiago Silva a prolongé de deux ans son contrat jusqu'en 2020, a annoncé le PSG. Âgé de 32 ans, Thiago Silva a porté le brassard de capitaine du club à 165 reprises en 182 matches. Le Brésilien était arrivé en juillet 2012 à Paris en provenance de l'AC Milan, après un transfert estimé à 42 millions d'euros sans les bonus. Son précédent contrat courait jusqu'à juin 2018. Avant cette prolongation, le défenseur brésilien disposait déjà du plus gros salaire du championnat de France, 1,1 million d'euros brut par mois, selon les estimations du journal L'Équipe.