Le journal de 18h : une infirmière se suicide à l'hôpital Cochin

publié le 07/03/2017 à 18:42

Alors que les fonctionnaires étaient dans la rue aujourd'hui pour notamment exprimer le malaise à l'hôpital, on a appris cet après-midi le suicide d'une infirmière à Paris. Une employée de l'hôpital Cochin s'est donnée la mort sur son lieu de travail. L'AP-HP évoque un "événement tragique" dans un service qui connaissait "des difficultés persistantes" d'ordre fonctionnel et relationnel. "À l'AP-HP depuis plus de 20 ans, cet agent était affecté au département de l'information médicale (DIM) de l'hôpital Cochin depuis six ans", a précisé la direction dans un communiqué, en assurant "prendre très au sérieux ce nouvel événement tragique qui renforce sa détermination dans la prévention et la détection des risques psycho-sociaux et l'amélioration des conditions de travail".



La direction de l'AP-HP reconnaît que dans le service où travaillait cette infirmière, "des difficultés fonctionnelles et relationnelles avaient été identifiées", conduisant "à une enquête administrative menée par la DRH, à l'initiative de la direction du groupe hospitalier Paris Centre (dont dépend l'hôpital Cochin) et à une expertise du CHSCT".

"La situation semblait moins aiguë", mais en raison de "difficultés persistantes, il avait été décidé par le directeur du groupe hospitalier et le directeur général de procéder à un audit". "La première réunion a eu lieu la semaine dernière", selon la direction. "L'ensemble de ces éléments permettra de déterminer l'existence de liens entre les difficultés relevées dans le service et ce drame", poursuit l'AP-HP.

À écouter également dans ce journal

- À Besançon, un médecin anesthésiste est soupçonné d'avoir empoisonné plusieurs de ses patients, dont deux sont décédés. Depuis 2008, il a pratiqué des injections létales sur sept malades opérés dans deux cliniques de la ville. Des patients âgés de 37 à 53 ans, qui n'étaient pas en fin de vie. Le médecin dément formellement, mais le parquet est cétégorique : il ne s'agit pas d'accident.



- Dans le Finistère, des recherches sont en cours au domicile du beau-frère de Pascal Troadec. Les enquêteurs tentent de retrouver les restes des corps de la famille, qu'il a assassinée pour une affaire d'héritage.



- Grosse frayeur ce matin à Tignes : une avalanche a traversé une piste bleue heureusement, sans faire de victime.



- Ce soir 120.000 foyers sont toujours privés d'électricité en Auvergne Rhône-Alpes, en Bretagne et en Nouvelle Aquitaine après le passage de la tempête Zeus, qui a fait deux morts. C'était 600.000 hier soir au plus fort de la bourrasque. Du jamais vu depuis 1999.



- L'impensable s'est produit hier au zoo de Thoiry : un rhinocéros a été tué et sa corne principale a été volée. L'animal a été abattu de 3 balles dans la tête et c'est probablement à la tronçonneuse qu'on lui a scié les cornes.



- Un tiers des Français sont en accord avec les idées du Front national, selon le dernier baromètre Kantar/Soffres/One Point. Cela dit, le FN apparaît toujours sulfureux. Malgré la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, 58% des sondés jugent le FN dangereux pour la démocratie.



- François Fillon fait de nouveau la une du Canard Enchaîné. L'hebdomadaire révèle qu'il a bénéficié d'un prêt de 50.000 euros sans intérêts et non déclaré de son ami Marc Ladreit de Lacharrière. L'homme d'affaires confirme, mais précise que ce prêt a été remboursé.



- Le rassemblement des Républicains voulu par François Fillon semble difficile à atteindre. Nicolas Sarkozy avait proposé une rencontre avec Alain Juppé et le candidat de la droite mais il n'y aura tout simplement pas de photo de famille. Selon nos informations, Alain Juppé a décliné l'invitation. Le maire de Bordeaux n'est pas contre un rendez-vous en tête-à-tête avec Nicolas Sarkozy, mais pas question pour lui de s'afficher aux côtés de François Fillon.



- J-1 avant les retrouvailles entre le PSG et le Barca en 8ème de finale de la Ligue des Champions, au Camp Nou. À l'aller, les Parisiens s'étaient imposés 4-0 au Parc des Princes.