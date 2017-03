publié le 07/03/2017 à 11:48

Les circonstances de l'assassinat des quatre membres de la famille Troadec s'éclaircissent après les aveux de l'ex beau-frère, mis en examen et incarcéré à Nantes lundi 6 mars. Selon les premiers éléments dévoilés par le procureur Pierre Sennès, le meurtrier présumé a tué Pascal Troadec, sa femme Brigitte et leurs deux enfants à Orvault, dans la nuit du 16 au 17 février dernier. Avant de transporter les corps à 250 kilomètres de là, dans le Finistère, jusqu'à une petite ferme située sur la commune de Pont-de-Buis.



Hubert Caouissin, l'ex beau-frère, avait acheté cette maison il y a deux ans pour 220.000 euros, explique ainsi Le Parisien. La ferme, décrépie et sinistre, est posée au fond d'un vallon, au bord de l'Aulne, à l'abri de la route et des regards. C'est là que le meurtrier s'est débarrassé des corps. Les quatre cadavres ont été éviscérés et démembrés à l'aide de tenailles à métaux et d'une hache, avant d'être brûlés "méthodiquement". Hubert Caouissin a aussi éparpillé certaines parties des corps dans les bois aux alentours et broyé des ossements avant de les disperser dans la basse-cour.

La zone de la ferme bouclée par les enquêteurs

C'est dans cette ferme, le lendemain du quadruple meurtre, que l'ex beau-frère avoue les faits à Lydie Troadec, la soeur de Pascal. Le soir même, le couple revient à Orvault pour nettoyer la maison et tout faire disparaître. Une version démentie par Lydie Troadec au cours de sa garde à vue. Le 18 février dans la soirée, Hubert Caouissin charge les corps dans la voiture du fils, Sébastien Troadec, pour les transporter jusqu'à sa ferme de Pont-de-Buis. Après cette scène d'horreur, il dépose le véhicule près du port de Saint-Nazaire. "Une sorte de diversion pour orienter les fouilles", a précisé le procureur.

À Pont-de-Buis, les voisins sont sous le choc après ces révélations sur les agissements macabres d'Hubert Caouissin. "Il n'était pas très sociable et ne parlait pas. Jamais il ne s'est présenté à nous lorsqu'il est arrivé. On ne savait pas ce qu'il faisait", a confié une voisine dans Le Parisien. La zone de la ferme est bouclée pour les besoins de l'enquête. Des prélèvements, effectués dans le foyer de la grande cheminée qui trône au milieu de la maison, donneront peut-être des indices supplémentaires.