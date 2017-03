publié le 07/03/2017 à 15:57

C'est une macabre découverte que les soigneurs du zoo de Thoiry (Yvelines) ont faite mardi 7 mars dans la matinée. Vers 10h30, ils ont retrouvé la dépouille d'un rhinocéros blanc mâle âgé de 5 ans. L'animal, nommé Vince, a été abattu de trois balles dans la tête et sa corne a été sciée, visiblement à l'aide d'une tronçonneuse, selon l'Express, confirmant une information révélée par le site 78actu. "Le ou les auteurs ont tenté de scier la seconde corne, mais ils ont pris la fuite avant de pouvoir terminer leur besogne", précise à l'Express une source proche de l'enquête. "Il est possible que les voleurs n’aient pas eu le temps de s’en prendre aux autres bêtes", avance une autre source au Parisien.



Selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait qu'un ou plusieurs braconniers se soient introduits dans la réserve africaine du zoo où vivaient trois rhinocéros, après avoir forcé un portail. Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de Mantes-la-Jolie (Yvelines). Des techniciens en identification criminelle (TIC) étaient sur place en début d'après-midi, où ils procèdaient aux premières constations.

Selon Le Parisien, ce serait la première fois en Europe que des voleurs s’en prendraient à un animal vivant dans un zoo. Ces derniers préférant s’emparer de ces cornes dans les ventes aux enchères et autres lieux d’exposition. Le quotidien rappelle qu'une corne de rhinocéros se négocie entre 30.000 et 40.000 euros au marché noir. Ce trafic est particulièrement prospère en Afrique et en Asie. Les cornes de rhinocéros sont très prisées en Chine, pour leurs vertus prétendument aphrodisiaques.