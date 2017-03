Avalanche à Tignes : "Il n'y a aucune victime", confirme le préfet de Savoie

et Christelle Rebière

publié le 07/03/2017 à 15:58

Les skieurs s'en sont tirés avec une belle frayeur. Une avalanche a traversé la seule piste ouverte à Tignes (Savoie), mardi 7 mars dans la matinée. "C'est une certitude, il n'y a aucune victime", se réjouit Denis Labbé, préfet de Savoie. Le plan de déclenchement artificiel des avalanches a été actionné ces derniers jours en raison des fortes précipitations suivies d'épisodes venteux, propices à la formation de "plaques à vent", des amas de neige qui peuvent se décrocher et occasionner des avalanches.



Ces déclenchements artificiels, provoqués par "explosions de gaz", auraient-ils pu engendrer l'avalanche dans cette piste bleue empruntée par de nombreux skieurs ? "Probablement pas", estime le préfet pour qui "il est un peu trop pour dire si le dispositif a fonctionné et s'il y un rapport de cause à effet avec ce qui s'est passé".

Pour Denis Denis Labbé, qui s'est entretenu avec le maire de Tignes après les faits, "les procédures ont été tout à fait respectées". En effet, c'est précisément parce que le processus de déclenchement "a été mis en oeuvre pour cette piste que le service des pistes a jugé bon de l'ouvrir". Et de conclure : "la montagne est un milieu ludique, mais dangereux et on ne peut jamais dire qu'il n'y a aucun risque".