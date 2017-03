publié le 07/03/2017 à 05:45

Un médecin anesthésiste a été mis en examen lundi 6 mars à Besançon, car il est soupçonné d'avoir volontairement empoisonné sept patients entre 2008 et 2017, dont deux mortellement. Cet homme de 45 ans a été mis en examen pour "empoisonnements avec préméditation" sur sept patients âgées de 37 à 53 ans, opérés dans deux cliniques de Besançon, a indiqué la vice-procureure de Besançon Christine De Curraize.



Le parquet de Besançon a demandé le placement en détention provisoire du médecin, et le juge de la détention et des libertés ne s'était pas encore prononcé tard dans la soirée. "Pour l'instant, il conteste être à l'origine de l'intoxication dont ont été victimes ces personnes", a précisé la vice-procureure Christine De Curraize. Les sept victimes - quatre femmes et trois hommes - ont reçu au cours de leurs opérations des "doses létales de substances", dont la magistrate n'a pas précisé la nature, qui ont provoqué un arrêt cardiaque.

Un médecin réputé pour ses qualités professionnelles

Deux d'entre elles n'ont pas pu être réanimées : un homme de 53 ans décédé en 2008 pendant une opération des reins, et une femme de 51 ans décédée en 2016 au cours d'une opération pour une fracture. Ces empoisonnements présumés ont été perpétrés sur des patients "qui n'avaient pas de prédispositions particulières", a ajouté Christine De Curraize.

Ils se sont déroulés entre 2008 et janvier 2017 lors d'opérations à la Clinique Saint-Vincent de Besançon, où exerce actuellement le praticien, et à la Polyclinique de Franche-Comté. Le médecin est reconnu dans le milieu médical bisontin pour ses qualités professionnelles, notamment techniques.



D'après les investigations de la police judiciaire, "nous avons des indices graves et concordants" qui permettent de "présupposer l'administration volontaire de substances mortelles, il s'agit de faits gravissimes", a dit la vice-procureure. Une première information judiciaire avait été ouverte pour "homicide involontaire" afin de comprendre le premier décès, puis l'Agence régionale de santé avait signalé d'autres faits suspects, entraînant l'ouverture une nouvelle instruction en 2017.