publié le 07/03/2017 à 18:34

Le cardiologue Jean-Jacques Mourad, l’un des membres de l’équipe santé d’Emmanuel Macron a annoncé, mardi 7 mars, en fin de matinée dans un communiqué qu’il mettait "un terme" à son engagement auprès d’Emmanuel Macron et ses équipes après la révélation d'importants liens d’intérêts avec le laboratoire Servier, selon les informations du journal Le Monde. Le quotidien du soir explique qu'entre 2013 et 2016, Jean-Jacques Mourad aurait effectué plus de 66 interventions, rétribuées par le groupe pharmaceutique français, soit une à deux fois par mois. Le groupe pharmaceutique aurait ainsi réglé plus de 80.000 euros de frais de restaurant et de transports au cardiologue.



"Je reconnais ne pas avoir fait état de mes liens avec le laboratoire Servier, ni au moment d’intégrer ce groupe ni au cours de nos travaux", affirme dans un communiqué Jean-Jacques Mourad, qui est également frère de Bernard Mourad, un des plus proches conseillers d'Emmanuel Macron.

Chez "En Marche !", on minimise le rôle joué par Jean-Jacques Mourad dans la campagne. "C’est une vraie ruche, on est quarante à cinquante à collaborer rien que pour la partie santé", se défend Olivier Véran, porte-parole officiel du candidat sur ce thème, qui assure le cardiologue "n’a pas une influence particulière" dans la structure santé.

Des liens qui influencent le programme de Macron ?

Ces révélations jettent le trouble sur l'une des propositions du candidat Macron. Le 6 janvier dernier, lors d'un meeting à Nevers, l'ancien ministre de l'Économie avait proposé de mieux rembourser les médicaments contre l'hypertension artérielle sévère, "spécialité de M. Mourad et marché important de Servier", note Le Monde. Si Olivier Véran défend "une mesure de bon sens", le directeur de la communication d'"En Marche !", Sylvain Fort, assurer que "cette mesure va être revue à la lumière des nouveaux éléments".



"Allez imaginer qu’il y ait une collusion entre mes liens et cette mesure très précise, c’est vraiment méconnaître l'histoire du médicament et de son remboursement", assure Jean-Jacques Mourad au Monde.