Bernard Arnault étend son empire et rafle le musée des arts et traditions populaires

publié le 07/03/2017 à 18:02

L’annonce sera faite mercredi 8 mars durant l'après-midi par Anne Hidalgo, Bernard Arnault et le président de la République, qui se déplace au jardin d'acclimatation pour annoncer la résurrection du musée des arts et traditions populaires. Il sera transformé en un centre culturel autour des métiers d'art et des savoir-faire français. L’événement a son importance puisque cela fait 12 ans que le musée des arts et traditions populaire est fermé au public. L’État ayant décidé de transférer sa collection de 250.000 objets, au Mucem à Marseille, le bâtiment est dans un état de délabrement avancé à cause d’un conflit entre la ville de Paris, propriétaire du bâtiment, et le ministère de la Culture qui le loue.



Une convention entre l'État et la ville stipule que ce n’est pas le propriétaire qui est responsable des travaux mais le dernier utilisateur. Alors vu les finances actuelles de l'État, vous comprenez bien que les ATP ne constituaient pas une priorité...

Pourquoi Bernard Arnault s’intéresse-t-il à ce lieu ? Le bâtiment des ATP est situé à 300 mètres en face du tout récent, tout beau bâtiment de la Fondation Vuitton. En prenant le contrôle du premier, Bernard Arnault espère amplifier encore l’attractivité du second qui vient de recevoir plus 1.200.000 de visiteurs pour la collection Chtchoukine. Le patron de LVMH souhaite faire de cette nouvelle acquisition une vitrine des métiers d'art qui sont au cœur de l'activité de son groupe. Les 13.600 m² utilisables devrait abriter en plus des lieux d'expositions, des salles de concerts, un fond documentaire autour des métiers d'art, des ateliers et des résidences d'artistes. De quoi augmenter l'attractivité de Paris chère à la maire de Paris.

Le musée des arts et traditions populaires Crédits : Pierre-Yves Brunaud / Picturetank | Date : 07/03/2017 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le musée des arts et traditions populaires Crédits : Pierre-Yves Brunaud / Picturetank | Date : Le lieu fait face à la Fondation Vuitton Crédits : Pierre-Yves Brunaud / Picturetank | Date : Les 13.600 m2 utilisables devrait abriter en plus des lieux d'expositions, des salles de concerts, etc. Crédits : Pierre-Yves Brunaud / Picturetank | Date : 1 / 1 < > +

Bernard Arnault n'achète pas à proprement parlé le bâtiment, ce n’est qu’une concession. Les négociations avec la mairie de Paris ont été rudes. Tant sur la nature du projet que sur la durée de la concession - 50 ans parait-il - et on ne parle pas du montant de la redevance que la nouvelle fondation va devoir verser à la ville : quand on aime on ne compte pas. Anne Hidalgo exigeait aussi que la rénovation du bâtiment soit un modèle de développement durable. Bernard Arnault a demandé à son architecte fétiche Frank Gehry, qui sera également présent demain à la conférence de presse, de revoir entièrement ce bâtiment livré par Jean Dubuisson en 1972. Et la ville a obtenu de l'État une participation de 10 des 15 millions d'euros pour le désamiantage du bâtiment.



LVMH paiera donc le reste, plus des travaux de rénovation qui avoisineront les 150 millions d'euros. Le luxe à la rescousse des bâtiments abandonnés par l'État.