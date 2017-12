publié le 12/12/2017 à 19:07

Deux ans après la COP21, Paris accueille un nouveau sommet sur le climat. Une initiative d'Emmanuel Macron pour relancer la machine après la défection des États-Unis de Donald Trump. Une soixantaine de dirigeants du monde entier ont fait le voyage. Ils ont été accueillis à l'Elysée pour le déjeuner avant de se retrouver pour le sommet à l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).



Des people comme Marion Cotillard, Sean Penn attendaient les chefs d'État. Un jeune Fidjien de 12 ans a pris la parole pour dire que son île allait couler : "Allez-vous contempler sans rien faire ce cauchemar ? Comment pouvez-vous nous aider ?", a-t-il demandé. Emmanuel Macron a lancé un poussé cri d'alarme : "On est en train de perdre la bataille. On ne va pas assez vite. Ce sommet, c'est pour moi le début d'une nouvelle génération et donc ce que nous devons faire, c'est très concrètement, chacune et chacun, expliquer les engagements que nous prenons fermement pour changer ce qui est devenu aujourd'hui, une fatalité".

L'n des invités de ce sommet, Bill Gates, a promis 315 millions de dollars pour soutenir la recherche en agriculture afin que les plus pauvres puissent s'adapter aux changements climatiques. L'ancien patron de Microsoft ne tari pas d'éloges au sujet d'Emmanuel Macron : "Il a vraiment la volonté de mobiliser les différentes parties prenantes, nous encourager à faire plus. C'est quelque chose qui est nécessaire, nous avons besoin de ce leadership et je dois dire qu'Emmanuel Macron est une personne qui est prête à agir réellement, j'apprécie réellement ses efforts, il nous a encouragé à faire plus".

À écouter également dans ce journal

- Georges Tron est jugé aux assises de Seine-Saint-Denis. Il est accusé de viol et d'agression sexuelle en réunion par deux anciennes employées de la mairie de Draveil dans l'Essonne.



- Le Front national est mis en examen en tant que personne morale dans le cadre de l'enquête sur d'éventuels emplois fictifs d'assistants parlementaires d'eurodéputés. Marine Le Pen est elle aussi mise en examen pour abus de confiance.



- C'est la dernière ligne droite pour le dossier de l'aéroport de Notre-Dame des Landes. Emmanuel Macron promet une décision au plus tard en janvier mais certains éléments ont fuité dès hier. Ils montrent que rénover l'actuel aéroport de Nantes Atlantique pourrait coûter deux fois moins cher qu'en construire un nouveau. Sur place les zadistes occupent toujours le terrain et ils sont déterminés à ne pas lâcher.



- Journée de galère pour les usagers du RER A et du RER B. Les conducteurs ont cessé le travail pour dénoncer le "management agressif", selon eux, de la RATP. Les voyageurs en ont ras-le-bol.

- La préfecture des Bouches-du-Rhône vient d'ordonner la fermeture d'une grande mosquée du centre de Marseille. Des prêches radicaux y sont tenus par un imam salafiste et sont parfois diffusés sur Internet



- L'affaire Lafarge prend de l'ampleur, ce sont apparemment plusieurs milliers d'euros qui ont été versés aux islamistes afin de pouvoir poursuivre ses activités en Syrie.



- Jacqueline Gouraud est au côté du Ministre de l'Intérieur. Elle sera l'interlocutrice des nationalistes corses qui viennent de remporter les élections territoriales sur l'île.



- Les salariés de France Télévisions seront en grève mercredi 13 décembre pour protester contre les mesures d'économies et les réformes envisagées par le gouvernement.