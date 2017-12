publié le 12/12/2017 à 07:05

Ce mardi matin, 50.000 foyers sont toujours privés d'électricité, principalement dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Dans l'Est, c'est un cocktail de pluie et de neige qui sévit. Sonia Calier, qui tient un gite dans les Hautes-Alpes à Névache, est coincée chez elle à cause de l'alerte avalanche.



"On a dû déneiger 1,50 mètre. C'est ma taille. On est complètement enfoui dans la neige. Le village est coupé du reste du monde. Par exemple, ma fille qui travaille à Briançon est bloquée là-bas pour trois jours et c'est son patron qui l'héberge. Moi, j'ai passé ma journée à déneiger. Heureusement qu'on a de quoi manger pour trois jours. On est coupé du monde. On est seuls au monde. On ne sait plus où mettre la neige", explique-t-elle au micro RTL.

Mardi matin, cinq départements sont toujours placés en vigilance orange pour avalanches et neige-verglas. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Nord et du et Pas-de-Calais.

À écouter également dans ce journal

Transports - La circulation du RER A et B est perturbée aujourd'hui en raison d'un mouvement de grève à la RATP. Un train sur deux circule. De plus, la circulation dans et autour de Paris est compliquée en raison du Sommet climat. Une partie des quais de Seine est fermée.



Sécurité routière - La vitesse sur le réseau secondaire pourrait passer à 80km/h. Le gouvernement devrait prendre sa décision début 2018, alors que le premier ministre Édouard Philippe s'est dit "à titre personnel" favorable à la mesure.



Politique - Xavier Bertrand a annoncé qu'il quittait Les Républicains. "Je ne reconnais plus ma famille politique", a-t-il expliqué au 20h de France 2. Le président des Hauts-de-France précise ne rejoindre aucun parti et ne vouloir en créer aucun. "Mon parti c'est la région", a-t-il indiqué.



Politique - Tout nouveau président des Républicains, Laurent Wauquiez a annoncé vouloir "faire émerger une nouvelle génération", sur TF1.



Justice - Georges Tron comparaît dès aujourd'hui et pour neuf jours devant les assises de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, accusé de viols en réunion par deux anciennes employées de la mairie de Draveil (Essonne) qu'il dirige toujours.



Justice - L'enquête sur l'attentat de Magnanville, où deux policiers avaient été assassinés, est relancée après la découverte de l'ADN d'un deuxième suspect sur l'ordinateur des victimes. Connu pour radicalisation, l'homme a été mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste.



Décès - Johnny Hallyday a été inhumé dans l'intimité dans le cimetière de Lorient sur l'île de Saint-Barthélemy, en présence d'une soixantaine de proches.



Ligue des champions - Le Paris Saint-Germain affrontera le Real Madrid en huitième de finale, en février prochain.