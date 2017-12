publié le 12/12/2017 à 07:59

Un ex-ministre devant les assises. Le procès de Georges Tron débute aujourd'hui et pour neuf jours. Il est accusé de viols en réunion par deux anciennes employées de la mairie de Draveil (Essonne) qu'il dirige toujours. Parmi elles, Eva Loubrieu. "Ça a commencé par des massages de pieds. À chaque fois, il répétait les mêmes gestes. Il fermait la porte du bureau, le bureau était capitonné. Il déposait la clé et ensuite il s’approchait de moi, il s'asseyait et ensuite, les choses débutaient. Je n’avais pas le droit ni de parler, ni d’ouvrir les yeux et je devais m’exécuter", confie-t-elle au micro de RTL.



"J'ai cru un instant qu'il était tombé sous mon charme mais très rapidement en rencontrant une autre jeune femme, je me suis rendu compte qu'à la virgule près, le discours était le même, le geste était identique. Tout était absolument identique", se souvient Eva Loubrieu.

Georges Tron n'a pas souhaité répondre aux questions de RTL. Depuis le début de cette affaire, il clame son innocence et dénonce "un complot politique".

À écouter également dans ce journal

Justice - L'enquête sur l'attentat de Magnanville, où deux policiers avaient été assassinés, est relancée après la découverte de l'ADN d'un deuxième suspect sur l'ordinateur des victimes. Connu pour radicalisation, l'homme a été mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste.



Météo - Cinq départements sont toujours placés en vigilance orange pour avalanches et neige-verglas : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Nord et le Pas-de-Calais. De plus, 50.000 foyers sont encore privés d'électricité.



Transports - La circulation du RER A et B est perturbée aujourd'hui en raison d'un mouvement de grève à la RATP. Un train sur deux circule. De plus, la circulation dans et autour de Paris est compliquée en raison du Sommet climat. Une partie des quais de Seine est fermée.



Climat - Plusieurs dizaines de dirigeants se réunissent aujourd'hui à Paris pour donner un coup d'accélérateur au financement très insuffisant de la lutte contre le changement climatique, à l'occasion du 2e anniversaire de l'Accord de Paris.



Politique - Xavier Bertrand a annoncé qu'il quittait Les Républicains. "Je ne reconnais plus ma famille politique", a-t-il expliqué au 20h de France 2. Le président des Hauts-de-France précise ne rejoindre aucun parti et ne vouloir en créer aucun. "Mon parti c'est la région", a-t-il indiqué.



Ligue des champions - Le Paris Saint-Germain affrontera le Real Madrid en huitième de finale. Le match aller aura lieu le 14 février, le retour en mars. Une finale avant l'heure pour certains.



Décès - Johnny Hallyday a été inhumé dans l'intimité dans le cimetière de Lorient sur l'île de Saint-Barthélemy, en présence d'une soixantaine de proches.