Bertrand Delanoë, la nouvelle prise d'Emmanuel Macron ?

publié le 12/12/2017 à 18:17

Après avoir réussi à convaincre Nicolas Hulot, François Bayrou et Jean-Louis Borloo, Emmanuel Macron pourrait bénéficier du soutien d'un poids lourd du Parti socialiste. Selon les informations du Parisien, Bertrand Delanoë et le président de la République n'ont jamais perdu contact.



Les deux hommes se sont vus le 21 novembre dernier, à l'Élysée. "Au moment de partir, Delanoë s'approche un instant de Macron et lui glisse quelques mots à l'oreille, sur le mode 'voyons-nous', selon des participants", raconte le journal qui précise que le chef de l'État "a tout fait pour convaincre" l'ancien maire de Paris de rejoindre le gouvernement, lui proposant notamment le prestigieux ministère des Affaires étrangères". Mais cela ne suffira pas à convaincre le socialiste, qui "ne souhaitait pas entrer dans une équipe dirigée par un premier ministre de droite", souligne Le Parisien.

L'hypothèse selon laquelle Bertrand Delanoë rejoindrait Emmanuel Macron "serait un énorme coup", selon un député de La République En Marche car il représente "une référence morale", ajoute un "macroniste historique".