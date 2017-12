publié le 08/12/2017 à 23:16

L'enquête sur les activités de Lafarge en Syrie progresse. Deux responsables de Lafarge, dont l'ex-PDG Bruno Lafont, ont été mis en examen ce vendredi 8 décembre dans la soirée. L'enquête se concentre sur le financement par le cimentier de Daesh en Syrie, a-t-on appris de source judiciaire.



Bruno Lafont, PDG de Lafarge de 2007 à 2015, et Christian Herrault, ex-directeur général adjoint, ont été mis en examen pour "financement d'une entreprise terroriste" et "mise en danger de la vie d'autrui" et placés sous contrôle judiciaire. Jeudi 7 décembre, Eric Olsen, directeur général après la fusion du groupe français avec le Suisse Holcim en 2015, avait été mis en examen pour les mêmes chefs.

Les trois cadres dirigeants avaient été placés en garde à vue mercredi 6 décembre dans les locaux du Service national de douane judiciaire (SNDJ). La filiale syrienne du groupe (Lafarge Cement Syria) est mise en cause pour avoir pactisé avec Daesh entre novembre 2013 et septembre 2014 afin de maintenir son usine de Jalabiya dans le nord du pays, dans une zone de conflit tenue notamment par le groupe jihadiste.

De nombreuses contractions entre les responsables

L'organisation terroriste lui a fait remettre plus de 500.000 dollars et lui a acheté des matières premières, dont du pétrole, en violation d'un embargo de l'Union européenne, selon un rapport rédigé à la demande de Lafarge par le cabinet américain Baker McKenzie. Les enquêteurs tentent de déterminer si la direction à Paris a pu être au courant de tels agissements. Or les contradictions entre les trois responsables sont nombreuses.



Christian Herrault, qui a reconnu début 2017 que le groupe avait été victime d'une "économie de racket", a assuré "avoir régulièrement informé Bruno Lafont" et que ce dernier "n'avait émis aucune objection à l'époque", d'après le rapport Baker McKenzie. Mais l'ex-PDG, entendu en janvier en audition libre par les enquêteurs, a démenti avoir été informé. "Pour moi, les choses étaient sous contrôle. Si rien ne me remontait, c'est que rien de matériel ne se produisait", avait assuré Bruno Lafont.