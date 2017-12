publié le 11/12/2017 à 20:20

La tempête Ana s’abat sur la France. La neige a surpris de nombreuses régions françaises ce lundi 11 décembre. Et notamment les Hauts-de-France, où l'autoroute A16, entre Calais et Boulogne-sur-Mer, a dû être fermée, car complètement saturée. Sur place jusqu’à 40 km de kilomètres de bouchons et de nombreux automobilistes ont dû rester dans leur véhicule. Si l’A16 est désormais rouverte, le problème s'est déplacé sur l'A26, entre Calais et Arras.



Mais au-delà de la circulation routière, l’épisode neigeux a provoqué de nombreuses perturbations notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. L’arrivée de la tempête Ana sur le littoral français a privé d'électricité près de 93.000 foyers dont 55.000 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Mais les intempéries touchent également le sud-est : plus de la moitié des vols ont dû être annulés à Nice, au départ comme à l'arrivée. Quant au département des Hautes-Alpes : un petit village de Névache à 1.500 mètres d'altitude, est totalement coupé du monde à cause de la neige, plus d'un mètre depuis ce dimanche.

À écouter également dans ce journal

- New York, de nouveau victime d'une tentative d'attentat. Aux alentours de 7h30 du matin, heure locale, une explosion a retenti à Times Square, dans un tunnel. Bilan : quatre blessés dont le porteur de la bombe qui a été arrêté.



- Coup de théâtre dans l'enquête sur la tuerie de Magnanville. Un nouveau suspect a été retrouvé grâce à son ADN et se trouvait ce lundi devant le juge. Cet homme radicalisé est un proche de l’assassin du couple de policiers à Magnanville.



- Le Premier ministre Édouard Philippe se dit favorable à une baisse de la vitesse limite de 90 à 80 km/h. Une déclaration qui intervient alors que le nombre de morts sur les routes augmente de 8.9% en novembre, soit 23 décès de plus qu'il y a un an.



- Laurent Wauquiez est devenu hier le président des Républicains, loin devant Florence Portelli et Maël de Calan. Il va maintenant tenter de s'imposer comme le premier opposant à Emmanuel Macron.



- Le PSG affrontera le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Paris devra se frotter au double tenant du titre le 14 février et le 6 mars prochain.