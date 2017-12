publié le 12/12/2017 à 15:46

300 millions de dollars. C'est la somme que le milliardaire américain Bill Gates investira pour aider les agriculteurs d'Afrique et d'Asie du sud-est. L'ex-patron de Microsoft qui participe au One Planet Summit organisé à Paris, a annoncé cet investissement massif mardi 12 décembre au nom de la fondation qu'il préside avec sa femme, Melinda Gates.



"Ce sont les pays riches qui ont émis ces gaz à effet de serre au cours du dernier siècle", explique Bill Gates au micro de RTL. Selon lui, "les agriculteurs défavorisés" n'y sont pour rien et en subissent les conséquences. "Quand il y a de mauvaises récoltes, ils n’ont pas à manger et cela crée des problèmes de malnutrition et de famine."



Une des solutions suggérées par la première fortune mondiale : fournir de meilleures semences aux agriculteurs des pays en développement. "Il faut leur donner de meilleures graines, des graines plus productives qui peuvent résister à la chaleur à la sécheresse. C’est ce que nous devons faire et c’est une très belle manière de leur éviter cette souffrance".

