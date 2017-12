publié le 12/12/2017 à 13:47

La France n'a jamais compté autant de salariés : plus de 25 millions. D'après l'Insee, au troisième trimestre, notre pays a créé près de 50.000 emplois dans le privé, en particulier dans les services marchands où encore dans l'intérim.



On se demande toutefois s'il n'y a pas un paradoxe français car le chômage de son côté n'arrive pas à baisser de manière spectaculaire. Car dans le même temps, la population active augmente sous l'effet de plusieurs facteurs.

La France compte de plus en plus d'habitants, le cap des 600.000 jeunes qui se présentent chaque année sur le marché du travail a été franchi. Avec le retour de la croissance, des personnes se remettent à chercher un emploi ; potentiellement, elles sont 1,4 million, mais ne figurent dans aucune statistique de Pôle emploi ou de l'Insee. À cela s'ajoute des départs à la retraite plus tardifs et la suppression des emplois aidés.

À écouter également dans ce journal

Économie - Le gouvernement est "attaché" à une progression automatique du Smic et relève que tout travail doit être rémunéré par un salaire "juste et décent", a indiqué mercredi le ministère du Travail.



Transports - Les lignes A et B du RER sont fortement perturbées par une grève à la RATP. Un train sur deux circule.



Société - Une "décision définitive" sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Lande "sera prise au plus tard en janvier", a annoncé Emmanuel Macron dans un entretien au Monde.



Météo - 36.000 foyers sont toujours privés d'électricité sur le territoire au lendemain du passage de la tempête Ana.



Justice - Georges Tron comparaît dès aujourd'hui et pour neuf jours devant les assises de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, accusé de viols en réunion par deux anciennes employées de la mairie de Draveil (Essonne) qu'il dirige toujours.



Politique - Le Front national a été mis en examen pour complicité et recel d'abus de confiance fin novembre dans le cadre de l'enquête sur des emplois fictifs présumés d'assistants de députés européens FN



Politique - Xavier Bertrand a annoncé qu'il quittait Les Républicains. "Je ne reconnais plus ma famille politique", a-t-il expliqué au 20h de France 2. Le président des Hauts-de-France précise ne rejoindre aucun parti et ne vouloir en créer aucun. "Mon parti c'est la région", a-t-il indiqué.

La rédaction vous recommande