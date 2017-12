Jérusalem : journée à haut risque, des centaines de policiers déployées

et AFP

publié le 08/12/2017 à 09:04

C'est une journée à haut risque à Jérusalem ce vendredi 8 décembre, jour de grande prière sur l'esplanade des Mosquées. Après la décision de Donald Trump de reconnaître la ville comme capitale de l'État d'Israël, les appels à manifester des Palestiniens font craindre des affrontements. Israël a donc décidé de déployer des centaines de policiers supplémentaires pour contrôler la zone.



"Plusieurs centaines de policiers et de gardes-frontières supplémentaires ont été déployées à l'intérieur et autour de la Vieille ville", a indiqué Micky Rosenfeld, un porte-parole de la police. Aucune restriction d'âge n'a été imposée aux fidèles de Jérusalem pour accéder à l'esplanade, a-t-il ajouté, contrairement à des mesures prises dans les périodes de vives tensions.

L'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam également révéré par les juifs sous le nom de mont du Temple, se trouve à Jérusalem-Est, annexée et occupée par Israël. Les forces israéliennes en contrôlent tous les accès. Selon un journaliste de l'AFP présent sur place, les policiers étaient effectivement plus nombreux qu'à l'accoutumée dans les ruelles de la Vieille ville, sans atteindre les effectifs déployés dans les situations de fortes tensions.



Les organisations palestiniennes ont appelé à manifester après la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et d'y transférer à terme l'ambassade des États-Unis.