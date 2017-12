publié le 08/12/2017 à 16:02

31e édition pour le Téléthon. Ce vendredi 8 décembre à partir de 18h45, France 2 va lancer l'édition 2017 du Téléthon. 30 heures de télévision avec Sophie Davant et Nagui aux commandes.



L'an dernier, l'événement avait permis de récolter 92,7 millions d'euros. Mais la diffusion sur la Deux risque d'être perturbée en raison de l'hommage populaire qui sera rendu à Johnny Hallyday samedi 9 décembre.

Alors que France 2 doit diffuser samedi matin le Téléthon pour pouvoir suivre l'hommage au chanteur disparu, l'événement caritatif basculera sur France 5 à 11 heures, puis sur France 3 à 14 heures, et reviendra sur France 2 à partir de 18 heures.

Le numéro 36 37, par lequel peuvent se faire les dons, sera toutefois affiché à l'écran de la deuxième chaîne durant toute la retransmission de l'hommage à Johnny, a fait savoir France Télévisions. Des appels aux dons seront en outre régulièrement diffusés durant l'émission spéciale consacrée à l'"idole des jeunes".

200.000 bénévoles mobilisés dans tout le pays

Le Téléthon aura donc bel et bien lieu, avec la chanteuse Zazie en tant que marraine. "C'est un relais, c'est aussi peut être aussi l'image du naïf qui traduit ce que vivent des parents ou des enfants au quotidien, qui peut le ressentir. C'est un peu un rôle impressionniste", a confié la chanteuse au micro de RTL.

Cet événement caritatif va donner lieu à de nombreux défis : "C'est le top départ d'une mobilisation XXL pour un Téléthon 2017 placé sous le signe des exploits, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.



Et d'ajouter : "pendant 30 heures, partout en France, les bénévoles du Téléthon vont tenter de battre des records du monde et relever les défis les plus fous dans plus de 20.000 animations dans 10.000 communes".



Au total, ce ne sont pas moins de 200.000 bénévoles qui seront mobilisés dans tout le pays, représentant près de 50.000 associations.



Pour faire un don, déductible des impôts à 66%, le numéro de téléphone n'a pas changé : 36 37. Les dons peuvent également être faits sur le site internet du Téléthon.