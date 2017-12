EN DIRECT - Suivez l'hommage national à Jean d'Ormesson

publié le 08/12/2017 à 08:45

Soixante-douze heures après la disparition à l'âge de 92 ans de Jean d'Ormesson dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre, la Nation rendra hommage à l'académicien, décédé d'une crise cardiaque à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), au cours d'une cérémonie à l'hôtel des Invalides dès 10h30, vendredi 8 décembre.



Emmanuel Macron présidera la cérémonie et prononcera un discours. Le chef de l'État lui avait rendu hommage par ces mots : "Il était le meilleur de l'esprit français, un mélange unique d'intelligence, d'élégance et de malice, un prince des lettres sachant ne jamais se prendre au sérieux. L'œil, le sourire, les mots de Jean d'Ormesson nous manquent déjà".

Jean d'Ormesson a sorti son premier livre L'Amour est un plaisir en 1956. Son premier succès est arrivé avec son ouvrage Au revoir et merci. En 1971, avec La Gloire de l'Empire, il fut récompensé par le Grand Prix de l'Académie française. Puis l'écrivain a été élu à l'Académie française en 1973 avant de passer quelques années en tant que directeur du Figaro.

Suivez l'hommage national en direct :

9h30 - Parmi les nombreux hommages, on retiendra notamment celui de Valéry Giscard d'Estaing. Invité de RTL mardi 5 décembre, l'ancien président de la République a affirmé que "Jean d'Ormesson était le plus intelligent d'entre nous".



9h15 - Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre de Jean d'Ormesson aux environs de midi. Le chef de l'État participera également à l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday demain. "Macron veut associer l'aristocrate et le chanteur populaire", selon Benjamin Sportouch, du service politique de RTL. "En participant aux deux événements, le chef de l'État veut en fait se construire un récit national."



9h00 - Un grand moment de télévision. Jeudi 7 décembre, La Grande Librairie de France 5 rendait hommage à cet amoureux de littérature. Héloïse d'Ormesson, sa fille, a dévoilé les derniers mots rédigés par l'écrivain.



Les derniers mots au feutre bleu de Jean d’Ormesson ... fin de son manuscrit « un Hosanna sans fin » (mis en ligne par François Busnel) pic.twitter.com/ixO7olwKoG — Patrice Thomas (@patthomas) 8 décembre 2017

"Une beauté pour toujours. Tout passe. Tout finit. Tout disparaît. Et moi qui m'imaginais devoir vivre pour toujours, qu'est-ce que je deviens ? Il n'est pas impossible... Mais que je sois passé sur et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité et une beauté pour toujours et la mort elle-même ne peut rien contre moi".



La cérémonie débutera à 10h30, en présence d'Emmanuel Macron.