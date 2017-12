Financement du terrorisme : l'ex-patron du cimentier Lafarge mis en examen

publié le 08/12/2017 à 02:11

L'ex-patron du groupe LafargeHolcim, Eric Olsen, a été mis en examen jeudi soir dans l'enquête sur le financement par le cimentier en 2013 et 2014 de plusieurs groupes jihadistes en Syrie, dont l'Etat islamique (EI), a-t-on appris de source judiciaire.



Eric Olsen, 53 ans, DRH puis directeur général adjoint du groupe français Lafarge à l'époque des faits, avant de devenir directeur général après la fusion avec le Suisse Holcim, a été mis en examen pour "financement d'une entreprise terroriste" et "mise en danger de la vie d'autrui" et placé sous contrôle judiciaire, a précisé cette source.

Il avait été placé en garde à vue mercredi avec deux autres ex-responsables du groupe : Bruno Lafont, PDG de Lafarge de 2007 à 2015, et Christian Herrault, ancien directeur général adjoint chargé de plusieurs pays dont la Syrie. Leurs gardes à vue sont toujours en cours, a précisé la source judiciaire.



Le cimentier est mis en cause notamment pour avoir acheté du pétrole à l'EI, en violation de l'embargo décrété par l'Union européenne en 2011, et pour lui avoir remis de l'argent via un intermédiaire, afin de continuer à faire tourner son usine de Jalabiya (nord du pays).

De l'argent versé à Daesh

De juillet 2012 à septembre 2014, la filiale syrienne (Lafarge Cement Syria, LCS) a versé environ 5,6 millions de dollars à diverses factions armées dont plus de 500.000 dollars à l'organisation d'Abou Bakr al-Baghdadi, d'après un rapport du cabinet américain Baker McKenzie.



Il est aussi reproché à LCS de ne pas avoir assuré la sécurité de ses employés syriens, restés seuls sur place alors que la direction de l'usine avait quitté la Syrie à l'été 2012.

Le 1er décembre, trois anciens cadres, dont deux ex-directeurs de l'usine de Jalabiya, ont été mis en examen.



Les enquêteurs cherchent à savoir si la direction en France était au courant de la situation. Eric Olsen assistait aux réunions du comité de sûreté et a "participé pleinement aux discussions concernant la sécurité de l'usine LCS", soulignait le cabinet Baker McKenzie.



Et Christian Herrault, qui a reconnu début 2017 que le groupe avait été victime d'une "économie de racket", a assuré "avoir régulièrement informé Bruno Lafont" et que ce dernier "n'avait émis aucune objection à l'époque", d'après ce document. Le scandale a éclaté en 2016, un an après la fusion avec Holcim.



Eric Olsen, nommé directeur général de LafargeHolcim en avril 2015, a démissionné deux ans plus tard, tandis que Bruno Lafont n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat d'administrateur et a aussi quitté la société.