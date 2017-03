Le journal de 18h : l'Elysée reçoit Kate Middleton et le prince William

publié le 17/03/2017 à 18:53

Le prince William et son épouse Kate Middleton sont arrivés à Paris vendredi 17 mars dans l'après-midi, peu avant 17 heures, pour un séjour officiel de seulement deux jours. Dès son arrivée dans la capitale, le couple princier a rencontré le président de la République François Hollande dans les salons du palais de l'Élysée.



Cette visite diplomatique intervient quelques jours après le vote du Parlement britannique pour valider la procédure du Brexit, auquel la Reine a donné son feu vert. Le duc et la duchesse de Cambridge visiteront notamment Les Invalides dans l'après-midi du samedi 18, avant d'assister au match de rugby entre la France et le Pays de Galles qui aura lieu au stade de France.

À écouter également dans ce journal

- Le dépôt des parrainages pour les candidats à l’élection présidentielle est désormais clos. Le liste définitives des candidats sera publiée samedi 18 mars en fin de matinée.

- Deux interpellations ont eu lieu ce jeudi 17 mars au lendemain d'une fusillade dans un lycée de Grasse. Le lycéen qui avait ouvert le feu ce jeudi dans son lycée de Grasse avait déjà été interpellé à Caillan, dans le Var,



- L'ancien policier Jonathan Guyot a été condamné à 10 ans de prison pour le vol de cocaïne au 36 Quai des Orfèvres, soit la peine maximale pour un délit de ce type.



- Robert Bourgi, avocat sulfureux et pilier des réseaux de la France-Afrique, a reconnu être le généreux donateur ayant offert à François Fillon pour 13.000 euros de costume du tailleur Arnys.



- L'AS Monaco sera opposé aux Allemands du Borussia Dortmund en quarts de finale de Ligue des champions. Le club du Rocher a échappé aux terreurs comme le Barça, le Real, le Bayern ou la Juve. L’Olympique lyonnais a écopé du club stambouliote de Besiktas.