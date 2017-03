et AFP

publié le 17/03/2017 à 10:23

Les policiers en charge de l'enquête sur la fusillade survenue dans un lycée de Grasse ont interpellé et placé en garde à vue le frère d'un ami proche du tireur, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier. Cette interpellation est la deuxième après celle du tireur, qui s'était rendu sans opposer de résistance jeudi, et a "commencé à parler" en garde à vue selon cette source, confirmant une information de BFMTV.



Toujours selon la chaîne d'information, le meilleur ami du suspect, "qui aurait porté assistance à l'auteur principal" de la fusillade, est toujours introuvable et activement recherché par les autorités.

