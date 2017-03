publié le 17/03/2017 à 17:34

À 37 jours du premier tour de la présidentielle, François Fillon veut donner un second souffle à sa campagne, quitte à laisser s’effriter sa retenue habituelle. Après un discours quasiment belliqueux lors de son coup de poker au Trocadéro le 5 mars, l’ancien premier ministre policé a franchi un nouveau cap à Caen ce jeudi 16 mars, en dénonçant le "racisme anti-français".



De quoi donner raison à Alain Juppé, quand le maire de Bordeaux déplorait un "noyau des militants Les Républicains radicalisé". Le vainqueur de la primaire de la droite et du centre a beau fustiger au passage "toutes les formes de racismes", ou encore l’antisémitisme, il reprend textuellement un slogan inventé par le Front national. Le "racisme anti-français" a fait son apparition sur les affiches de Jean-Marie Le Pen dès la fin des années 70, rappelle par exemple Libération.

Devant les quelques 4.500 sympathisants réunis ce jeudi au Zénith de Caen, François Fillon s’en est également pris au "totalitarisme islamique". L’ex Premier ministre n’est pas le premier ténor des Républicains à dénoncer des discriminations à l’attention des "Français de souches". Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé avaient déjà surfé sur la vague du racisme anti-blanc avant lui.

"Le racisme anti-blanc, c'est du Copé-collé", s’était agacée Marine Le Pen sur notre antenne, lorsque le maire de Meaux reprenait déjà les mots du FN en 2012, "Monsieur Copé hurlait avec les loups quand le Front national demandait pendant des mois à ce que l’on prenne en compte ce racisme anti-blanc et ce racisme anti-français." L'ancien secrétaire général de l'UMP avait alors rétorqué que "personne n'est propriétaire ni des mots, ni des idées".



Alors que certains élus LR, découragés par les déboires judiciaires de leur candidat, commencent à abandonner le navire pour rejoindre Emmanuel Macron, la reprise de la rhétorique frontiste par François Fillon n’est pas anodine. Le leader de "En marche !" possède la dynamique la plus favorable en ce moment et arrive parfois en tête au premier tour dans les enquêtes d’opinion les plus récentes.



Face à la dispersion de l’électorat de centre droit, le député de Paris pourrait être tenté de marcher dans les pas de Nicolas Sarkozy, en lançant un appel du pied aux électeurs tenté d'abandonner la droite de gouvernement pour donner leur suffrage à Marine Le Pen.