La SPA va devoir revoir ses exigences en termes de dépenses et de salubrité de ses refuges. Si la Cour des comptes estime, dans un rapport publié jeudi 16 mars, que "l'emploi des fonds collectés auprès du public est globalement conforme aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique" entre 2011 et 2015, la Société protectrice des animaux va devoir, sur recommandation des Sages, faire des progrès sur ces deux points cruciaux. Le contrôle interne de ses dépenses est encore insuffisant et un nécessaire plan de rénovation des refuges n'a pas été lancé, déplore le rapport de la Cour des comptes.





La SPA est dans une situation financière "très confortable". Forte d'un budget annuel d'environ 50 millions d'euros, dont la moitié vient de legs, la SPA est dans une situation financière "très confortable". Chaque exercice de cette période a été bénéficiaire et la trésorerie s'élève à 66 millions d'euros à fin 2015. Mais "le contrôle interne nécessaire pour sécuriser la gestion souffre de carences persistantes", pointe le rapport. Point positif toutefois : la gestion des legs, "qui constituait l'une des critiques majeures du précédent contrôle, s'est significativement améliorée".

Une hausse des prises en charge et des adoptions

D'autre part, la rénovation des lieux d'accueil des animaux "n'a pas encore constitué un impératif à la hauteur de l'urgence", en dépit de recommandations antérieures et malgré les importantes réserves financières. "Les travaux effectués sur les cinq exercices contrôlés ont été très limités", indique le rapport. Et le plan d'investissement qui avait été arrêté devra sans doute être revu à la faveur de "nouveaux besoins" détectés.

Sur le plan du contrôle des dépenses, les défaillances reprochées à la SPA sont liées à des "remboursements injustifiés de frais de mission", "des lacunes dans les mécanismes de prévention des conflits d'intérêts" et une "contractualisation très insuffisante des relations avec les fournisseurs et prestataires". "Des interrogations persistent sur la stratégie" en matière de dons, avec une collecte en hausse de 41% en cinq ans mais pour "un coût croissant" (+80%), souligne également la Cour des comptes.





Sous l'impulsion d'une nouvelle direction depuis mi-2013, l'activité de la SPA s'est accrue avec une hausse des animaux pris en charge (+31%) et des adoptions (+35%) en cinq ans. L'association, dont la gestion avait été fortement critiquée par la Cour des comptes en 2002 puis en 2009, avait été placée sous administration judiciaire pendant plus de trois ans (novembre 2009-juin 2013). En juin 2013, une nouvelle équipe dirigeante a été élue et, conformément à une recommandation de la Cour des comptes, de nouveaux statuts ont été déposés en 2017.