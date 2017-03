publié le 17/03/2017 à 16:54

Revoilà le serpent de mer du Galaxy X, le smartphone pliable mijoté par Samsung. Depuis plusieurs années, le bruit court que le fabricant sud-coréen va révolutionner le monde de la téléphonie mobile avec un appareil à l'écran dépliable digne des meilleurs films de science-fiction. Ce projet est jusqu'à présent resté lettre morte en raison de barrières technologiques trop importantes, inhérentes aux écrans et aux batteries inadaptés aux torsions et au placement des différents composants internes. L’innovation s’est pour l'instant limitée aux tranches incurvées des deux dernières générations de Galaxy S Edge et Galaxy Note. Non content de mener la danse sur ce terrain-là, le premier vendeur mondial de smartphone multiplie également les brevets et les concepts laissant entendre que son smartphone pliable est bel et bien sur les rails.

Brevets en série

Avant de lancer la commercialisation d'un smartphone flexible totalement fonctionnel, Samsung a embrassé plusieurs pistes. Dès 2011, la marque présentait un concept vidéo de téléphone à écran AMOLED flexible, aux faux airs de feuille de papier transparent.

> Amazing Screen Technology : Samsung Flexible AMOLED

Deux ans plus tard, la marque présentait une vidéo montrant un appareil ressemblant à un smartphone classique, capable de se transformer en tablette 7 pouces une fois déplié.

> 2014 Samsung Flexible OLED Display Phone and Tab Concept

En 2015, la presse évoquait ensuite le Project Valley, un smartphone pliable en deux comme une boîte de maquillage de poche doté d’un écran OLED flexible de 5 pouces capable de se dérouler jusqu’à 8 pouces et faire office de petite tablette.



En mai dernier, la firme présentait un concept différent de smartphone à écran OLED de 5,7 pouces enroulable sur un cylindre de 10 millimètres de diamètre.

> Samsung Display rollable OLED prototype

Fin 2016, Samsung publiait un nouveau brevet relatif à un smartphone pliable grâce à un système de charnière similaire à celui utilisé par Microsoft pour son Surface Book.

Concept de charnière pliable

Un prototype cet été avant une présentation à l'IFA ?

Selon le site ETNews, Samsung serait enfin en mesure de présenter son smartphone pliant dès le troisième trimestre 2017. Celui-ci serait finalement basé sur le concept du Project Valley. Comme l'évoquait KoreanHerald en janvier, la marque coréenne prévoirait de lancer la conception de plusieurs dizaines de milliers de prototypes dès cet été en vue de cette démonstration.



Le salon IFA de Berlin, organisé tous les ans au début du mois de septembre, constituerait la fenêtre idéale pour le dévoiler au public et prendre la température du marché, en plus de parasiter le lancement du nouvel iPhone, qui a lieu tous les ans à la même période. La commercialisation pourrait survenir au début de l’année suivante et coïncider avec le Mobile World Congress de Barcelone si Samsung est en mesure de lancer la production de masse du produit à temps.