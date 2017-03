La production de "Koh-Lanta" fournit préservatifs et crème solaire aux candidats

publié le 17/03/2017 à 16:50

Les candidats de Koh-Lanta ont droit au strict minimum. Invité de C À Vous mardi 14 mars sur France 5, Denis Brogniart a répondu à toutes les questions que se posent les téléspectateurs sur le jeu phare de TF1. Produits d'hygiène, nourriture, besoins naturels... Le présentateur a dévoilé les coulisses de l'aventure sur l'île.



Côté nourriture, les participants n'ont droit qu'à ce que leur offre la nature de île : du manioc, des noix de coco, des fruits et du poissons : "Nous les alertons sur ce qu'il ne faut pas manger et s'ils trouvent un aliment qu'ils ne connaissent pas, ils posent la question pour savoir s'il est comestible", a expliqué Denis Brogniart. Il est déjà arrivé à la production d'amener de la nourriture supplémentaire aux candidats lorsque les ressources viennent à manquer, mais ils doivent toujours la trouver sur l'île.

Pas de rasoir mais des préservatifs

Si la libido n'est pas le souci principal des aventuriers pendant l'émission, la production préfère être prudente et leur fournit des préservatifs : "Il y a une boîte par équipe, certainement une boîte de dix. Il y a déjà eu des rapprochements entre candidats mais cela se passe souvent après le tournage. L'an dernier, Benoît et Jesta se sont mis ensemble après".

Les produits d'hygiène corporelle sont interdits : pas de rasoir, ni de pince à épiler ni même de shampoing ne peuvent arriver sur l'île. La production fournit seulement tampons et serviettes hygiéniques aux candidates. Après quelques soucis avec des moustiques lors des premières saisons, la production a décidé de donner aux candidats des produits anti-moustiques et de la crème protectrice contre les rayons du soleil. Mais beaucoup se retrouvent quand même avec de grosses brûlures.