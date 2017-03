Vol de cocaïne au "36" : l'ex-policier a été condamné à dix ans de prison

avec Léa Stassinet et AFP

publié le 17/03/2017 à 14:20

L'ancien policier Jonathan Guyot, 36 ans, a été condamné vendredi à dix ans de prison, la peine maximale, pour le vol de 48,5 kg de cocaïne dans les scellés de la police au prestigieux 36, quai des Orfèvres en juillet 2014, qu'il a toujours nié. Le président a expliqué que le tribunal correctionnel de Paris avait pris cette décision "grave" car il est coupable "sans l'ombre d'un doute" et "sévère" en raison de sa qualité de policier, chargé justement de réprimer le trafic de stupéfiants.



L'affaire avait fait grand bruit en juillet 2014, date de la mystérieuse disparition de 52 kilos de cocaïne (emballage compris) stockés dans les mythiques locaux de l'institution. Les soupçons s'étaient très vite portés sur un policier Jonathan Guyot, interpellé quelques jours plus tard. Plusieurs éléments le mettent en cause. Pour accéder à la salle des scellés, où se trouvait la drogue, il fallait savoir où était cachée la clé, rangée dans un coffre-fort à code, dont les 4 chiffres ont été retrouvés dans le portable de Jonathan Guyot par les enquêteurs.

Il nie, mais ses supérieurs le reconnaissent sur les images de vidéosurveillance

Si le policier, en poste à la brigade des Stups depuis 2010 ni les faits, les images de vidéosurveillance l'accablent. Le soir du vol, on y voit un homme, casquette vissée sur la tête, les bras chargés de sacs de course. Pour ses supérieurs hiérarchiques pas de doute, c'est bien Jonathan Guyot. Quelques heures après, il aurait transmis les kilos de cocaïne à l'un de ses indics, avant qu'ils n'arrivent dans les mains d'un trafiquant de drogue, aujourd'hui en cavale.

La drogue n'a jamais été retrouvée, contrairement à une partie de l'argent récupéré par le policier. On reste quand même loin des deux millions d'euros, soit la valeur de l'intégralité du stock de cocaïne. Jonathan Guyot a tout fait pour éloigner les soupçons. Il avait notamment missionné sa femme d'organiser des réunions à leur domicile, où les participants échangeaient par écrit sur de l'essuie-tout, avant de se débarrasser de l'argent dans les poubelles de Paris en plusieurs nuits.

Christophe Rocancourt impliqué

Le nom de Christophe Rocancourt, surnommé "l'escroc des stars" apparaît également dans l'affaire. Voisin de cellule de Jonathan Guyot, les deux hommes s'entendent et demandent à leurs proches d'aller récupérer, à l'aide d'un manche à balais un sac de billet coulé dans le lac de Créteil. La mission échoue, et la brigade fluviale mettra finalement la main sur quelques liasses détrempées, dernières traces du butin.



Jonathan Guyot était jugé aux côtés de neuf autres suspects. L'un d'entre eux, Farid Kharraki a lui aussi été condamné, à 5 ans de prison. Il a reconnu avoir participé à l'écoulement de la drogue volée au siège de la police judiciaire parisienne, en trouvant un intermédiaire. Un rôle pour lequel il a expliqué avoir touché 200.000 euros.