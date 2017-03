Fillon compte abroger la loi sur le délit d'entrave numérique à l'IVG

publié le 17/03/2017 à 18:46

Tandis que le Parlement a adopté définitivement, jeudi 16 février, la proposition de loi du Parti socialiste portant sur le délit d'entrave numérique, François Fillon annonce qu'il l'abrogera en cas de victoire à la présidentielle. Cette loi, âprement combattue par une partie de la droite et le mouvement "pro-vie", prévoit d'étendre au numérique le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), créé en 1993 et sanctionné par une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.



Avec ce texte, le délit d'entrave s'étend aux informations destinées "à induire intentionnellement en erreur" les femmes s'informant sur l'IVG en ligne, et non plus seulement les "commandos" qui venaient perturber les établissements pratiquant l'avortement ou menacer les personnels.

"Le texte ne me convient pas, affirme François Fillon dans un entretien à Famille Chrétienne à paraître le jeudi 23 mars. Il existe déjà des lois pour réprimer les propos ou les actes contraires à la liberté", déclare-t-il. "J’étais contre l’instauration du délit d’entrave numérique et je constate que la décision du Conseil constitutionnel conforte mon idée qu’il faut prendre garde à la liberté d’expression. Il est en effet paradoxal de brader une liberté au nom d’une autre liberté", ajoute-t-il.

Toutefois, le candidat de la droite assure que "personne ne reviendra sur la loi Veil", tout en affirmant que "l’avortement reste souvent un drame intime". "Il faut, autant que faire se peut, que cela reste un dernier recours, et que les femmes en détresse soient écoutées et accompagnées. C’était l’esprit de la loi, à l’origine", affirme François Fillon